Advertisements

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات الجديدة

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الإثنين، قرارا بتعيين الدكتورة أمل محمد أحمد العسلي الأستاذ بقسم أمراض ورعاية الأحياء المائية بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم أمراض ورعاية الأحياء المائية بالكلية.

كما أصدر "الجيزاوي" قرارا بتكليف الدكتور عمرو عبدالحميد العوامري المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها، ومدير شبكة المعلومات الرقمية الداخلية بالجامعة، مديرا تنفيذيا لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية.

أخبار تهمك

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

مؤرخ مصري يثبت بالدليل.. التوارة محرفة وأحلام الصهاينة تتجاوز "من الفرات إلى النيل"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصل إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع نظيره الفرنسي

منذ ساعة و 20 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 13 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ ساعتين و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

02:58 ص

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله