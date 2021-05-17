القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات الجديدة

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الإثنين، قرارا بتعيين الدكتورة أمل محمد أحمد العسلي الأستاذ بقسم أمراض ورعاية الأحياء المائية بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم أمراض ورعاية الأحياء المائية بالكلية.



كما أصدر "الجيزاوي" قرارا بتكليف الدكتور عمرو عبدالحميد العوامري المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها، ومدير شبكة المعلومات الرقمية الداخلية بالجامعة، مديرا تنفيذيا لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية.