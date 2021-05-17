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شاهد.. لحظة مغادرة السيسي مقر إقامته بباريس متجها إلى قصر الإليزيه

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:28 م
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد لحظة مغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية متجها إلى قصر الإليزيه لعقد قمه مع نظيره الفرنسي.
 
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عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاوضاع في قطاع غزة، قائلا: "بصفة عاجلة جدا، وبمنتهى الوضوح يجب أن يعود الهدوء وينتهي أعمال العنف والقتل".

وعن الجهود المصرية لتسوية القضية الفلسطينية، أشار "السيسي"، خلال لقاء خاص على هامش زيارته إلى فرنسا، إلى أن جهود مصر مستمرة في هذا الملف، مضيفا: "إحنا بنبذل جهود، والامل دائما موجود.. الأمل مع بعضنا كلنا أننا نتحرك وننهي هذا الصراع".

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