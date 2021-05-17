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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف دار السلام"

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطره برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار،تأجيل إعادة إجراءات المتهم محمد نور عساف والمحكوم عليه غيابيا لاتهامه بالتجمهر وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام، وذلك لجلسة 23 مايو الجاري لسماع أقوال الشاهد الثالث في القضية.

وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.

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