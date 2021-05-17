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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الأخيرة

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعد انتهاء مباريات الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من البطولة.

وحسم انتر ميلان لقب بطولة الدوري الإيطالي لصالحه بعدما اعتلى صدارة ترتيب البطولة برصيد 88 نقطة، بينما اشتعل الصراع على الوصافة بين الثلاثي أتالانتا ونابولي وميلان.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات الأحد:

1 – إنتر ميلان – 88 نقطة
2 – أتالانتا – 78 نقطة
3 – نابولي – 76 نقطة
4 – ميلان – 76 نقطة
5 – يوفنتوس – 75 نقطة
6 – لاتسيو – 67 نقطة
7 – روما – 61 نقطة
8 – ساسولو – 59 نقطة
9 – سامبدوريا – 49 نقطة
10 – هيلاس فيرونا – 43 نقطة
11 – بولونيا – 40 نقطة
12 – أودنيزي – 40 نقطة
13 – فيورنتينا – 39 نقطة
14 – جنوى – 39 نقطة
15 – سبيزيا – 38 نقطة
16 – كالياري – 37 نقطة
17 – تورينو – 35 نقطة
18 – بينفينتو – 32 نقطة
19 – بارما – 22 نقطة
20 – كروتوني –20 نقطة

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