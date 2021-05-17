السجن المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بأحداث أبو النمرس



قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار بمعاقبة المتهم احمد عبد الله حامد بالسجن المؤبد والزمته بالاشتراك مع باقي المتهمين في دورة تأهيل لمدة 5 سنوات وذلك في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 5093 لسنة 2015 حصر أمن الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث أبو النمرس "



وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم المحكوم عليه تهمة الانضمام الي جماعة ارهابية اسست علي خلاف احكام القانون والدستور الهدف منها اسقاط الدولة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه واستهداف منشآت الدولة العامة والخاصة والدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.





