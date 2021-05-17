Advertisements

السجن المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بأحداث أبو النمرس

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار بمعاقبة المتهم احمد عبد الله حامد بالسجن المؤبد والزمته بالاشتراك مع باقي المتهمين في دورة تأهيل لمدة 5 سنوات وذلك في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 5093 لسنة 2015 حصر أمن الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ " أحداث أبو النمرس "

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم المحكوم عليه تهمة الانضمام الي جماعة ارهابية اسست علي خلاف احكام القانون والدستور الهدف منها اسقاط الدولة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه واستهداف منشآت الدولة العامة والخاصة والدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


أخبار تهمك

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

مؤرخ مصري يثبت بالدليل.. التوارة محرفة وأحلام الصهاينة تتجاوز "من الفرات إلى النيل"

منذ ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. السيسي يصل إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع نظيره الفرنسي

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

02:58 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله