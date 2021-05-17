تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

استقر المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل فى تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.





ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:-





في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع :محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.





جديربالذكر أن الزمالك حقق الفوز الجولة الماضية على حساب إنبي بثلاث أهداف مقابل هدف.



