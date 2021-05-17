ابنة سعيد صالح تُهنئ الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده

هنأت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، والذي يصادف اليوم 17 مايو، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت هند سعيد صالح صورة للزعيم عادل إمام، وعلقت عليها قائلة: "سنة حلوة يا زعيم".





الجدير بالذكر أن الزعيم عادل إمام جمعه بالفنان الراحل سعيد صالح في كثير من الأعمال ومن أبرزها : مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وفيلم "سلام ياصاحبي"، "زهايمر"، "المشبوه"، "رجب فوق صفيح ساخن"، "الأزواج الشياطين"، "أحلام الفتى الطائر".