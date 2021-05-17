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في يوم ميلاده الـ81 تعرف علي كيفية دعم الزعيم عادل إمام للقضية الفلسطينية
الإثنين 17/مايو/2021 - 01:56 م
آيه عبد العزيز
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تحل علينا اليوم الذكرى الـ81 لميلاد الفنان عادل إمام، فهو ولد في اليوم الموافق 17 مايو، ويعد الزعيم عادل إمام هو المتربع علي عرش النجومية كل هذه الأعوام.
وكام للزعيم عادل إمام دور في دعم القضية الفلسطينية في أعماله، حيث حرص على التركيز على الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل، بسبب الجرائم التي تُنفذ ضد الفلسطينيين، والاعتداءات التي يتعرض لها الأهالي
وبالتزامن مع ذكري ميلاده نستعرض لكم أبرز أعمال الزعيم الذي دعم من خلالها القضية الفلسطينية.
مسلسل "دموع في عيون وقحة"
فهذا العمل مستوحي من قصة حقيقية كان بطلها الحقيقي "أحمد محمد عبد الرحمن الهوان"، الذي جسد دوره الزعيم عادل إمام بشخصية "جمعة الشوان"، وتم عرضه في سنة 1980، وكانت قصته مأخوذه من ملفات الجاسوسية المصرية
فيلم "السفارة في العمارة"
تحدث فيه عن شخصية "شريف خيري"، وتم عرضه عام 2005، وحول قصته فهو المهندس الذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويعود لمصر مرة أخرى بعد غياب لعدة سنوات، ليتفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته، وسعى للتخلص من هذه الشقة إلا أن محاولاته باءت بالفشل.
مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، تدور قصته حول شخصية "ناجي" الذي يعمل كملحق بالسفارة المصرية في تل أبيب، وتجمدت أرصدته من قِبل الحكومة الإسرائيلية، ويعود لمصر بعد الاستغناء عن خدماته، فيقرر أن يكون فريقًا خاصًا كي يعود به لإسرائيل ويسرق أكبر بنوك في تل أبيب.
الجدير بالذكر أن العلاقة بين الزعيم عادل إمام والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كانت قوية
وكام للزعيم عادل إمام دور في دعم القضية الفلسطينية في أعماله، حيث حرص على التركيز على الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل، بسبب الجرائم التي تُنفذ ضد الفلسطينيين، والاعتداءات التي يتعرض لها الأهالي
وبالتزامن مع ذكري ميلاده نستعرض لكم أبرز أعمال الزعيم الذي دعم من خلالها القضية الفلسطينية.
مسلسل "دموع في عيون وقحة"
فهذا العمل مستوحي من قصة حقيقية كان بطلها الحقيقي "أحمد محمد عبد الرحمن الهوان"، الذي جسد دوره الزعيم عادل إمام بشخصية "جمعة الشوان"، وتم عرضه في سنة 1980، وكانت قصته مأخوذه من ملفات الجاسوسية المصرية
فيلم "السفارة في العمارة"
تحدث فيه عن شخصية "شريف خيري"، وتم عرضه عام 2005، وحول قصته فهو المهندس الذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويعود لمصر مرة أخرى بعد غياب لعدة سنوات، ليتفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته، وسعى للتخلص من هذه الشقة إلا أن محاولاته باءت بالفشل.
مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، تدور قصته حول شخصية "ناجي" الذي يعمل كملحق بالسفارة المصرية في تل أبيب، وتجمدت أرصدته من قِبل الحكومة الإسرائيلية، ويعود لمصر بعد الاستغناء عن خدماته، فيقرر أن يكون فريقًا خاصًا كي يعود به لإسرائيل ويسرق أكبر بنوك في تل أبيب.
الجدير بالذكر أن العلاقة بين الزعيم عادل إمام والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كانت قوية
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