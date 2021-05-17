في يوم ميلاده الـ81 تعرف علي كيفية دعم الزعيم عادل إمام للقضية الفلسطينية



فهذا العمل مستوحي من قصة حقيقية كان بطلها الحقيقي "أحمد محمد عبد الرحمن الهوان"، الذي جسد دوره الزعيم عادل إمام بشخصية "جمعة الشوان"، وتم عرضه في سنة 1980، وكانت قصته مأخوذه من ملفات الجاسوسية المصرية



فيلم "السفارة في العمارة"



تحدث فيه عن شخصية "شريف خيري"، وتم عرضه عام 2005، وحول قصته فهو المهندس الذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويعود لمصر مرة أخرى بعد غياب لعدة سنوات، ليتفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته، وسعى للتخلص من هذه الشقة إلا أن محاولاته باءت بالفشل.





مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، تدور قصته حول شخصية "ناجي" الذي يعمل كملحق بالسفارة المصرية في تل أبيب، وتجمدت أرصدته من قِبل الحكومة الإسرائيلية، ويعود لمصر بعد الاستغناء عن خدماته، فيقرر أن يكون فريقًا خاصًا كي يعود به لإسرائيل ويسرق أكبر بنوك في تل أبيب.





الجدير بالذكر أن العلاقة بين الزعيم عادل إمام والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كانت قوية



مسلسل "دموع في عيون وقحة"