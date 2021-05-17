"الرعاية الصحية" تكشف التجهيزات العالمية لأضخم مجمع طبي بالإسماعيلية



الرعاية الصحية: توافر 30 تخصصًا طبيًا بمجمع الإسماعيلية الطبي للمنتفعين بالمنظومة



الدكتور أحمد السبكي: مجمع الإسماعيلية الطبي يضم خدمات طبية وعلاجية وتجهيزات عالمية



الدكتور أحمد السبكي: مشروع التأمين الصحي الشامل هو نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر





كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر 30 تخصصًا طبيًا للعلاج داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والتي طُبقت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها كثالث محافظات الجمهورية بالمرحلة الأولي التى تستهدف 6 محافظات.



وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان اليوم، أنه تتوافر أهم التخصصات الطبية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى داخل الأقسام المختلفة بالمجمع، ومن أهمها خدمات علاج أمراض (العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، القلب والصدر، الأنف والأذن، النساء، الجراحات العامة، التجميل، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، الأورام، العيون، الباطنة، الجهاز الهضمي والكبد، الجلدية، النفسية والعصبية، الكُلى، الروماتيزم، الأمراض الوراثية، إضافة إلى المناظير، القساطر القلبية، العلاج الطبيعي، الحقن المجهري، طب الجنين، السمعيات والتخاطب، طب الأشعة، التمريض).



وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يضم مركز إعادة التأهيل، والذي يشمل خدماته (العلاج الطبيعي، العلاج المائي، تقويم العظام والأطراف الصناعية، الأجهزة التعويضية، إعادة تأهيل الأطفال، التقييم العصبي والحركي، العلاج التنفسي، التحكم في الألم)، بسعة 50 سرير للمرضى و18 عيادة خارجية.



واستكملت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المجمع يتوافر به العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بطب الأشعة، والتي تساعد الأطباء على التشخيص والعلاج السليم للحالات المرضية، مثل الأشعات (المقطعية، الماموجرام، الموجات فوق صوتية، الدوبلر، السونار، الإيكو، الرنين المغناطيسي، الأشعة المتنقلة)، وغيرها إلى جانب خدمات المعمل (إكلينيكي باثولوجي، هيماتولوجي، فيروسات، بكتيرولوجي، كيمياء دم)، وذلك فضلًا عن خدمات الرعايات المركزة وعلاج حالات الطوارئ.



وتابعت هيئة الرعاية الصحية: تبلغ الطاقة الاستيعابية لمجمع الإسماعيلية الطبي، 423 سرير، منهم 285 أسرة إقامة داخلية للمرضى، علاوة على 63 رعاية، 14 غرفة عمليات، 32 حضانة، إلى جانب 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مجمع الإسماعيلية الطبي، هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، بما يشمله من خدمات طبية وعلاجية بأهم التخصصات الطبية، وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن المجمع يستقبل الحالات التي يتم تحويلها من الوحدات والمراكز الصحية أو المستشفيات الأخرى، كما أنه يستمر في تدريب الطواقم الطبية والتمريض بهدف تقديم أفضل خدمات طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء محافظة الإسماعيلية وفق أحدث معايير الجودة العالمية.



كما أكد الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل، هو نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر، يضمن توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمنتفعين، بحيث تصل عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من خلاله إلى 2300 خدمة طبية في مختلف التخصصات الطبية، وتحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بدءًا من الفحص الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، ووصولًا إلى التدخلات الجراحية الكبرى، تلك الخدمات التي سيتم توفيرها في محافظة الإسماعيلية من خلال 12 مستشفى و54 مركز ووحدة صحية سيتبعون الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).