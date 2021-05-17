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سد النهضة يتصدر.. لقاءات الرئيس السيسي على هامش زيارته لباريس

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لقاءات عديدة ومباحثات كثيرة، يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته لفرنسا، للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاءات الرئيس السيسي على هامش زيارته لباريس.

لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، حيث اتفقا على "الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين باعتبارها مسألة أمن قومي"، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

واستعرض اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، فضلا عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وتم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين.

قمة مصرية فرنسية
ويعقد الرئيس السيسي، مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لبحث موضوعات العلاقات الثنائية، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

لقاء مع الشركات الفرنسية
ويشمل جدول الرئيس، عقد عددًا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

لقاء رؤساء الدول
ويلتقي الرئيس السيسي، بعدد من رؤساء الدول والحكومات، على هامش الزيارة، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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