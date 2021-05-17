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أسهم اليابان تتراجع مع ضغط إصابات فيروس كورونا

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
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تراجعت الأسهم اليابانية عن مسار الصعود لتغلق على انخفاض اليوم الاثنين مع تغلب مخاوف من بطء حملة التحصين من كوفيد-19 في البلاد على أثر دفعة المكاسب القوية التي حققتها الأسهم في وول ستريت.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.92% إلى 27824.83 نقطة بعد أن ارتفع 0.8% في وقت سابق من الجلسة. في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 بالمئة إلى 1878.86 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير محللي الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورغان ستانلي سكيوريتيز "أسهم قطاع التكنولوجيا اليابانية كان بإمكانها أن تقتفي أثر إغلاق ناسداك على ارتفاع يوم الجمعة لكنها لم تفعل. يعني ذلك أن السوق لديها بواعث سلبية مقتصرة على اليابان.

"السبب الأكبر هو الطرح البطيء للقاحات. هذا يشكل ضغطا على معنويات قطاع الأعمال مما دفع المستثمرين لبيع الأسهم ذات الثقل على نيكي".

وتظهر بيانات رويترز أن حملة التحصين في اليابان هي الأبطأ بين الدول المتقدمة، إذ لم يتلق اللقاح حتى الآن سوى ثلاثة بالمئة من السكان.

كما ضغطت بيانات أرباح وتوقعات مخيبة للآمال على بعض الأسهم. وتراجع سهم هوندا موتور 2.68 بالمئة بعد أن حذرت شركة السيارات من أن النقص في أشباه الموصلات وارتفاع تكلفة المواد الخام سيحد من النمو في العام الحالي.

وانخفض سهم فوجيكورا المصنعة للكابلات 15.4 بالمئة وكان أكبر المتراجعين في نيكي بعد أن أعلنت الشركة بيانات أرباح منخفضة.

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