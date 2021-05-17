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عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يبدو أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد المزيد من التطورات فيما يخص صفقة إنتقال واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى بيراميدز.

وكانت الفترة الماضية شهدت دخول بيراميدز في مفاوضات مع الدولي التونسي فرجاني ساسي للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة خاصةً أنه رفض تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

قبل أن تتوقف المفاوضات بين وكيل اللاعب التونسي ومسؤولي بيراميدز نظرًأ لعدم إقتناع النادي بطلبات فرجاني ساسي المالية والتي وصلت إلى 3 مليون يورو.

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق نادي طلائع الجيش يوم الأربعاء القادم لحساب مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز ويسعى إلى تحقيق الفوز من أجل الإستمرار على صدارة بطولة الدوري.

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فرجاني ساسي الزمالك الدوري المصري

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