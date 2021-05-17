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لقاء وزاري لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجال السياحة والطيران

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وزيرا السياحة والآثار ووزير الطيران المدني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والطيران.

وجاء ذلك ضمن اللقاءات الرسمية التي تم عقدها على هامش مشاركة وزيري السياحة والآثار والطيران المدني في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 والذي يُعقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء، رحب رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة بالوزيرين المصريين، معربًا عن حب الشعب الإماراتي لمصر وشعبها.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بتهنئة ابن سعيد آل مكتوم على التنظيم والتجهيز الجيد الذي شهده الملتقي العربي للسياحة والسفر.

وأشار إلى تجربة مصر والإمارات العربية المتحدة في احتواء أزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها وما قامت به الدولتين من جهود لتعافي القطاع السياحي بهما حيث تبنى الدولتين نهج وسياسة واحدة في استئناف حركة السياحة الي بلادهما في ظل تداعيات هذه الأزمة، حيث حققا المعادلة الصعبة بين الحفاظ على الصناعة واستمرارها والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين بكل منهما.

ومن ناحيته، أثنى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني على نجاح فعاليات معرض السفر العربى الملتقي العربي للسياحة والسفر وخروجه بصوره مشرفة تليق بدولة الامارات، وأضاف أن مصر والامارات تجمعهما علاقات ثنائية وطيدة وتتمتعان بتاريخ عريق.

فضلًا عن التعاون المثمر بين البلدين فى مجالات النقل الجوى المختلفة حيث أن مصر تعد من أهم الأسواق التجارية لدولة الإمارات، وأكد وزير الطيران أن مصر والإمارات اتخذا العديد من الإجراءات الإحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا بجميع  المطارات وعلى متن الطائرات للحفاظ على صحة وسلامة جميع  المسافرين، فضلًا عن التنسيق المشترك بين الجانبين لتنشيط الحركة الجوية بين الدولتين الشقيقتين بشكل أمن.

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