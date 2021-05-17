اعترافات ديلر لاتجاره في مخدر الحشيش وتخزينه في مسكنه بالجيزة

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع ديلر، لاتجاره في مخدر الحشيش بمنطقة الجيزة حيث ضبط بحوزته على كمية من الحشيش ومبلغ مالي، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات، حيث اعترف بإتجاره للمخدرات.



وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يشتري من المخدرات من أحد التجار، ولجأ لتجارة المخدرات، لمكسبها السريع، ويروج لتجارة المخدرات في منطقة الجيزة، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، حيث ضبط بحوزته على كمية من الحشيش.



وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.



