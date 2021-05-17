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رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير العشوائيات في القاهرة وتسكين الأهالي في المشروعات الجديدة

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، واللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة، لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات في محافظة القاهرة وموقف تسكين الأهالي المستحقين في المشروعات السكنية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة أعمال تسكين أهالينا بالمناطق العشوائية التي يتم إزالتها، وسرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة التي تم تنفيذها وتأثيثها، وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية، وسرعة نقل الأهالي إلى الوحدات السكنية التي يتم تأثيثها.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ القاهرة عرضا حول تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، تناول فيه المشروعات التي تم تنفيذها، وتشمل: الأسمرات1 و2 و3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و2، وروضة السيدة 1 بإجمالي عدد وحدات سكنية 26449 وحدة، كما عرض المشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2021، وتشمل: أرض الخيالة، ومؤسسة معا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومصنع 18 الحربي، والمنيل القديم، بإجمالي 13912 وحدة سكنية، ثم عرض المحافظ المشروعات الجاري البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2021-2022، وتضم: روضة السيدة 2، وأهالينا 3، وشمال الحرفيين، وأرض المسبك، وأرض العمدة، بإجمالي 7800 وحدة سكنية.

كما استعرض اللواء خالد عبد العال موقف تسكين مشروعات المناطق العشوائية، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه تم تسكين 13524 وحدة سكنية بالكامل في مشروعات: الأسمرات 1 و2، وأهالينا 1، وروضة السيدة 1، وبدر، كما تم تسكين 9897 وحدة سكنية أخرى في مشروعات: الأسمرات 3، والمحروسة 1 و2، وأهالينا 2، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعا في هذه المشروعات.
وفي الوقت نفسه، تطرق المحافظ إلى موقف المناطق العشوائية التي تم إزالتها وفق الخطة الموضوعة، والتي تشمل مناطق خطورة أولى مهددة للحياة، ومناطق ذات خطورة ثانية وهي المناطق التي يمكن وصفها بأنها سكن غير ملائم، كما عرض موقف تأثيث المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، منوها إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي – مؤسسة الأورمان لتأثيث 1100 وحدة سكنية بمشروعي المحروسة والخيالة، ومتبق 14086 وحدة سكنية سيتم تأثيثها بمشروعات الخيالة – معا 1-2، ومصنع 18 الحربى، والمنيل القديم، وغيرها.

وفي ضوء ذلك، تواصل الدكتور مصطفى مدبولي مع نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ للتأكيد على أهمية الإسراع في تأثيث الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها، تمهيدا لتسليمها للمستحقين سواء في مشروع " معا"، أو في منطقة " الخيالة" وغيرهما من المشروعات السكنية الأخرى.

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