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نجيب ساويرس للزعيم في عيد ميلاده:" احب الناس علي قلبي

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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هنأ رجل الأعمال نجيب ساويرس الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر". 

كتب نجيب ساويرس تغريدة قال فيها :"كل سنة و انت طيب يا زعيم و ربنا يديلك الصحة و السعادة زى ما أسعدتنا طول عمرك، أحب الناس لقلبي واشوفك دايما بخير، عادل إمام". 

ويُصادف اليوم الاثنين ، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ ٨١ و الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، حيث يعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.


الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للإستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

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