Advertisements

الرى: نسعى للخروج من الوادي الضيق وزيادة الرقعة الزراعية من أجل الأجيال القادمة

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
صرح الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، أن المشروع الزراعى القائم حاليا والذى يتم دراسته على ترعة الشيخ جابر القادمة من سحارة السلام يعتمد فى الموارد المائية على إعادة استخدام المياه المعالجة لتحقيق أعلى استفادة منها واستصلاح أراضى زراعية مما يساهم فى خلق مجتمعات فى سيناء.

وقال عبد العظيم أن سيناء واعدة وتحتاج إلى تجمعات سكنية وتنموية وتعتمد أيضا على استخدام المياه الجوفية، وهى مياه غير متجددة لكن أيضا من الممكن أن تساهم فى مشروعات الاستصلاح، بالاضافة إلى حصاد مياه الأمطار والسيول، ومصر لها باع طويل فى الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، حيث يوجد أكثر من 200 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار والسيول والمساهمة فى التنمية الزراعية حول هذه البحيرات، مشيرا إلى أن هناك مشروع متكامل لتعمير سيناء وزيادة الرقعة الزراعية، ومن ثم خلق مجتمعات عمرانية وسكنية فى سيناء.

وكشف عبد العظيم أن استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى الخروج من الوادى الضيق الى رحاب الصحراء والتوسع فى الرقعة الزراعية سواء فى مشروعات توشكى أو العوينات وغرب الدلتا وكلها تعتمد على المياه الجوفية التى نستخدمها بحذر شديد لانها مياه غير متجددة وكل قطرة لابد من تعظيم الاستفادة منها وعدم إهدارها وأى مياه لدينا يتم معالجتها طبقا للمعايير الدولية التى تستخدمها الكثير من دول العالم وتصبح مناسبة للزراعات بعد المعالجة وتحقيق المعايير الامنة المناسبة لاستخدامها.

وأضاف عبد العطيم أن هذه المشروعات ضرورية لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية فنحن نزيد حوالى 2.5 مليون فرد سنويا كل ذلك يتطلب منا توفير اراضى زراعية ومياه شرب ومياه صناعة والتوسع فى الأنشطة التنموية وبالتالى وزارة الرى حريصة على استثمار ما لديها من موارد أفضل استثمار، مؤكدا على أن مصر وصلت الى أعلى كفاءة فى استخدام المياه على مستوى العالم، وبشهادة الكثير من الخبراء الدوليين نحن حققنا كفاءة عالية فى استخدام المياه.

وأشار عبد العظيم إلى أن هناك تجمعات وجدت بالفعل فى سيناء واليوم الخريطة الزراعية أصبحت مختلفة فمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة عبارة عن مجتمعات ريفية زراعية تزرع بالفعل، والتجمعات البدوية القائمة على حصاد مياه الأمطار والسيول لديها زراعات تصديرية وثروة حيوانية، والانشطة الزراعية تدب فى سيناء وشكل الحياة تغير.

كما أشار عبد العظيم إلى إنه يتم الاستفادة من الخبرات الدولية فى نظم الرى الحديث ومصر متقدمة فى هذا المجال ولدينا تقنيات حديثة نستخدمها فى تطوير نظم الرى سواء الرى بالرش أو التنقيط أو الرى تحت السطحى الذى يستخدم كميات مياه قليلة ويزيد من الإنتاجية 30% فنحن لسنا بعيدين عن هذه التكنولوجيا وبدأنا فى تطبيقها ونستخدم تقنيات المجسات التى تعمل على رطوبة التربة ومن ثم تحديد توقيت الرى، فهذه التكنولوجيا الحديثة التى أصبحت سهلة ومنتشرة فالمزارع أصبح يُستقبل البيانات على الموبايل ويقرر كمية المياه التى سوف يروى بها وتوقيت الرى وهذا يساهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية.

وأضاف عبد العظيم أن طرق الرى الحديثة تهدف إلى استثمار هذه التقنيات فى زيادة الإنتاجية الزراعية بكميات مياه تكون أقل من مثيلاتها فى طرق الرى التقليدية السابقة.

أخبار تهمك

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

"العشرة بتحكم الواحد".. أحمد السقا يُعلن الصلح مع مها أحمد

منذ ربع ساعة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يصل إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع نظيره الفرنسي

منذ ساعتين

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله