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عضو بأ"الشيوخ": موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي.. والعالم ينصت للسيسي بقوة

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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ثمن النائب أيمن حامد شريف عضو مجلس الشيوخ، عن محافظة الشرقية الدور المحوري الذي لعبته مصر في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا باسطول المساعدات الغذائية والطبية التي أرسلته جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة

 وقال عضو مجلس الشيوخ: "مصر في عهد السيسي هي القائدة وهي التي يتجه العالم نحو قبلتها، فما أنجزته أكد أنها دولة عظمى بكل المقاييس ذات كلمة مسموعة"، واصفا موقف مصر بالتاريخي

 وأكد أيمن حامد، أن فتح معبر رفح في هذا التوقيت لنقل المصابين واسعافهم، عكس قوة مصر وعمقها الاستراتيجي في المنطقة، في الوقت الذي اكتفى فيه أغلب زعماء العالم بالشعارات فقط، كانت مصر هي التي تخطو بقوة وصلابة نحو وضع خارطة الاستقرار في حل الصراع الممتد منذ من عشرات السنين

 

وأدان عضو مجلس الشيوخ الهجمات الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تنال من الأبرياء والأطفال والنساء والتي خلفت عشرات الضحايا ومئات المصابين

 

وأشاد أيمن حامد، بالدور الدبلوماسي الذي لعبته الخارجية المصرية والذي كان واضحا وصريحا، من خلال الوفدين الذي ارسلتهما الخارجية إلى تل أبيب وقطاع غزة، لوضع حد للاستيطان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار

 

كان رئيس مجلس  الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق افتتح الجلسة العامة صباح اليوم الإثنين بكلمة  أدان خلالها الممارسات الغاشمة التي يتعرض لها الفلسطينيين، مؤكدا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ودعا   المؤسسات الدولية و الاممية  لتحمل مسئوليتها و توفير الحماية المدنية للشعب  الفلسطيني، و قال:" الشيوخ يدعم الموقف الرسمي للحكومة المصرية و يؤكد وقوفه لدعم الشعب الفلسطيني و دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية 

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قطاع غزه عضو مجلس الشيوخ النائب أيمن حامد شريف القضية الفلسطينية

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