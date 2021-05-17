زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

بعد توديع برشلونة لدوري الأبطال الأوروبي، من الدور ثمن النهائي على يد باريس سان جيرمان، وفشله في التتويج بلقب "الليغا" هذا الموسم، الذي سيذهب لأي من فريقي العاصمة، ريال أو أتلتيكو مدريد، فقد قررت الإدارة القيام بثورة على مستوى الفريق.









ينتظر أن تستغني الإدارة عن أكثر من عشرة لاعبين من الفريق الأول، بين صفقات بيع وإعارة، أو استغناء عن عقود.









في المقابل يسعى البرسا لمواصلة إقناع نجمه ليونيل ميسي، وثاني هدافي أوروبا هذا الموسم بالبقاء، وتجديد عقده، وبناء مشروع رياضي جديد عليه.









وينتظر أن يستغني البرسا عن خدمات من كل صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، ميراليم بيانيتش، ماتيوس فرنانديس، فيليبي كوتيني، مارتن برايثويت ونيتو، من بين آخرين، إضافة لامكانية رحيل لاعب الوسط سيرجي روبرتو.









وينتظر أن يبرم النادي صفقات جديدة لضم سرجيو أغويرو، جيورجينيو فاينالدوم، إيريك غارسيا، وممفيس ديباس.

كما قد تشهد التغييرات الإطاحة بالمدرب الهولندي رونالد كومان، وتعيين أحد الأسماء الثلاثة المطروحة على الطاولة: مارسيلو غاياردو، دييغو ميليتو، أو تشافي هرنانديز.