Watch it تحتفل بطريقتها الخاصة بعيد ميلاد عادل إمام









احتفلت منصة"Watch it" الرقمية ،بعيد ميلاد الزعيم عادل امام بطريقتها الخاصة، وذلك من خلال تخصيص قسم خاص بأعماله الفنيه.



يحتوي هذا القسم على جميع أعمال الفنان عادل امام ، وعليه أسمه ،وتم تخصيص هذا القسم في يوم عيد ميلاده.



اختفي الفنان عادل إمام عن الموسم الرمضاني الماضي 2021، حيث لم يشارك في الموسم بمسلسل كما اعتاد الجمهور، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.



وكان آخر عمل شارك به الفنان عادل إمام في المواسم الرمضانية هو مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي 2020.