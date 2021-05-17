Advertisements

Watch it تحتفل بطريقتها الخاصة بعيد ميلاد عادل إمام

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements




احتفلت منصة"Watch it" الرقمية ،بعيد ميلاد الزعيم عادل امام بطريقتها الخاصة، وذلك من خلال تخصيص قسم خاص بأعماله الفنيه.

يحتوي هذا القسم على جميع أعمال الفنان عادل امام ، وعليه أسمه ،وتم تخصيص هذا القسم في يوم عيد ميلاده.

اختفي الفنان عادل إمام عن الموسم الرمضاني الماضي 2021، حيث لم يشارك في الموسم بمسلسل كما اعتاد الجمهور، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وكان آخر عمل شارك به الفنان عادل إمام في المواسم الرمضانية هو مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي 2020.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصل إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع نظيره الفرنسي

منذ أقل من ساعتين

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله