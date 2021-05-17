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ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين 17-5-2021

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
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تحركت أسعار النفط داخل نطاق محدود اليوم الاثنين بعد انحسار مخاوف بشأن الإمدادات بدعم تعافي شبكة خط أنابيب أمريكية رئيسية، غير أن فرض قيود جديدة في آسيا وسط تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 أثر على المعنويات.

تراجعت حدة نقص البنزين الذي أصاب الساحل الشرقي للولايات المتحدة ببطء يوم الأحد، إذ تلقت ألف محطة أخرى لإمدادات في ظل تعافي منظومة كولونيال بايبلاين التي يبلغ طولها 8900 كيلومتر من هجوم إلكتروني أصابها بحالة من الشلل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 68.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0511 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 65.45 دولار.

وقفز كلا العقدين بنحو 2.5 بالمئة يوم الجمعة وتمكنا من اقتناص مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسبوع الماضي، لتحقق ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وبحسب (رويترز) قال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأساسية لدى راكوتين سكيوريتيز: "ليس للسوق اتجاه واضح اليوم، غير أن موجة جديدة من القيود لاحتواء الجائحة في آسيا تنال من المعنويات بالسوق".

خيمت حالة من الحذر على المستثمرين بفعل المخاوف من أن سلالة سريعة الانتشار من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في الهند تتسرب إلى دول أخرى.

وقالت بعض الولايات الهندية أمس الأحد إنها ستمدد إجراءات إغلاق مرتبطة بكوفيد-19 للمساعدة في احتواء الجائحة التي راح ضحيتها أكثر من 270 ألف شخص في البلاد.

وحذرت سنغافورة أمس من أن سلاسلات فيروس كورونا الجديدة تؤثر على المزيد من الأطفال، حيث تستعد الدولة المؤلفة من مدينة لإغلاق معظم المدارس اعتبارا الأسبوع الجاري، بينما أعلنت اليابان حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات أخرى تضررت بشدة من الجائحة.

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