نشاط الرياح.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأثنين، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، الموافق 18 مايو 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 23 مايو 2021.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا





غدا الثلاثاء:



نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



يوم الأربعاء المقبل:



نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



يوم الخميس المقبل:



نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



يوم الجمعة المقبل:



نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد





يوم السبت المقبل:



نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبري والوج البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد



يوم الأحد المقبل:



نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبري والوج البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

