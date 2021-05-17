Advertisements

نشاط الرياح.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأثنين، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، الموافق 18 مايو 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 23 مايو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا


غدا الثلاثاء:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الخميس المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد


يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبري والوج البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

يوم الأحد المقبل:

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبري والوج البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

أخبار تهمك

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

"العشرة بتحكم الواحد".. أحمد السقا يُعلن الصلح مع مها أحمد

منذ ربع ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصل إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع نظيره الفرنسي

منذ ساعتين

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 14 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله