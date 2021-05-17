موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021 في مصر وفقا للبحوث الفلكية

حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات المتعلقة بمواعيد الأعياد والإجازات وخلافة نقدم لكم في السطور التالية موعد وقفة عرفات وعيد الاضحى المبارك2021 في مصر وفقا للبحوث الفلكية.





أعلنت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 10 يوليو ( اليوم التالى ليوم الرؤية ) .

والهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذى القعدة 1442هجريا الموافق 9 يوليو (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية .

ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 16 دقيقة، وفى القاهرة بـ 11 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم، بمدد تتراوح بين ( 10-15 دقيقة )، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ( 4 - 35 دقيقة )





موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021