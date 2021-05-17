برشلونة يقترب من حسم ضم هذا الثنائي في الصيف

يسعى نادي برشلونة الإسباني لحسم صفقة هجومية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة رغم حسمه التعاقد مع سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وممفيس ديابي لاعب اوليمبك ليون.





وحسم النادي الإسباني التعاقد مع اجويرو وممفيس ديباي بالمجان، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقتين، في يونيو القادم.





وبحسب ما أشارت إليه صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن البارسا يصر على التعاقد مع السويدي، ألكنسدر إيزاك مُهاجم ريال سوسيداد.





وأكدت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني، ترى في إيزاك صفقة مميزة للنادي في ظل صغر سنه، إذ يبلغ 21 عامًا،وبسبب قيمته المادية، إذ يكلف المهاجم السويدي نادي برشلونه ما يقرب من 25 إلى 30 مليون يورو، وهذا سيكون مناسب لإدارة النادي في ظل الازمه التي يواجهها بسبب تفشي جائحة كورونا.





جدير بالذكر أن الدولي السويدي خاض مع ريال سوسيداد 32 مباراة، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع اثنين.



