Advertisements

برشلونة يقترب من حسم ضم هذا الثنائي في الصيف

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
يسعى نادي برشلونة الإسباني لحسم صفقة هجومية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة رغم حسمه التعاقد مع سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي وممفيس ديابي لاعب اوليمبك ليون.

وحسم النادي الإسباني التعاقد مع اجويرو وممفيس ديباي بالمجان، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقتين، في يونيو القادم.

وبحسب ما أشارت إليه صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن البارسا يصر على التعاقد مع السويدي، ألكنسدر إيزاك مُهاجم ريال سوسيداد.

وأكدت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني، ترى في إيزاك صفقة مميزة للنادي في ظل صغر سنه، إذ يبلغ 21 عامًا،وبسبب قيمته المادية، إذ يكلف المهاجم السويدي نادي برشلونه ما يقرب من 25 إلى 30 مليون يورو، وهذا سيكون مناسب لإدارة النادي في ظل الازمه التي يواجهها بسبب تفشي جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن الدولي السويدي خاض مع ريال سوسيداد 32 مباراة، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع اثنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة القرن تقترب من برشلونة برشلونة وأتليتكو مدريد برشلونة

أخبار تهمك

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصل إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع نظيره الفرنسي

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اهم اخبار ريال مدريد اليوم الأحد 6-1-2019

أبرزهم محمد صلاح.. 4 صفقات نارية علي رادار ريال مدريد

برشلونة يراقب نجم بايرن ميونيخ

برشلونة يتفوق على باريس ويحسم الصفقة الأولى

الكشف عن خطة برشلونة في حال فشل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله