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بعد موافقة الشيوخ عليه من حيث المبدأ.. أهم أهداف الصكوك السيادية

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، اليوم الإثنين، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، ويهدف مشروع القانون إلى:

1. تحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل.

2. الحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

3. تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين

4. تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير ألياته.

5. تحفيز الطالب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والأجنبية.

6. توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة.

7. جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع.

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مشروع قانون الصكوك السيادية قانون الصكوك السيادية

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