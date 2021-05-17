ارتفاع أسعار الحديد اليوم الإثنين 17-5-2021

ارتفعت أسعار الحديد ما بين 350 و450 جنيهًا في سوق الجملة خلال تعاملات اليوم الإثنين 17-5-2021 في مصر.





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين 17 مايو 2021.





أسعار الحديد اليوم الإثنين 17-5-2021





ارتفع حديد عز بنحو 400 جنيه ليسجل 14600 جنيه.





ارتفع حديد بشاي بنحو 400 جنيه ليسجل 14500 جنيه.





ارتفع حديد العتال بواقع 350 جنيهًا ليصل إلى 14450 جنيهًا.





ارتفع حديد المراكبي بواقع 400 جنيه ليصل إلى 14300 جنيه.





ارتفع حديد المصريين بواقع 450 جنيهًا ليبلغ 14500 جنيه.





ارتفع حديد العشري بنحو 400 جنيه ليسجل 14300 جنيه.





ارتفع حديد مصر ستيل بنحو 400 جنيه ليسجل 14300 جنيه.



