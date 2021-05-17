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المصري يسعى لشراء حارس بيراميدز نهائياً

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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أبلغ مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة المهندس سمير حلبية مسؤولي نادي بيراميدز رغبته في شراء الحارس أحمد دعدور نهائياً.

وكان دعدور قد انتقل لصفوف المصري قادماً من بيراميدز الموسم الماضي على سبيل الإعارة قبل أن يتألق مع الفريق البورسعيدي، ليقتنع الجهاز الفني للنادي بالمستوى الذي ظهر عليه الحارس خلال فترة إعارته.

وينتظر أن يحسم مسؤولو بيراميدز موقفهم من بيع اللاعب نهائياً للمصري أوالتمسك باستمرار إعارته التي تنتهي بنهاية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع سمير حلبية بعلي ماهر المدير الفني للفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم العديد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة وعلي رأسهم تدعيم الفريق ببعض الصفقات بداية من الموسم الجديد.

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 36 نقطة بعد الفوز الذي حققه مؤخراً على غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون للدوري.

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