أحمد المحمدي يحقق رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي

استمر احمد المحمدي لاعب منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف أستون فيلا الإنجليزي، في كتابة التاريخ، بمشاركته في مباراة فريقه اليوم أمام كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي.









واستطاع المحمدي معادلة رقم الجنوب افريقي لوكاس راديبى، في قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر مشاركة في البريميرليج بعد أن خاض مباراته رقم 197 اليوم، ليصبح بذلك في المرتبة ال 19 في ترتيب الأفارقة.









وخسر أستون فيلا أمام كريستال بلاس بنتيجة بثلاثة أهداف لاثنين، ليتجمد رصيده عند النقطة ال 49 نقطة فى المركز الـ11، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 44 نقطة، فى المركز الـ13.