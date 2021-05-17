فتح باب التشجيل لطلاب الثانوية العامة بالجامعة اليابانية بالإسكندرية حتى 16 أغسطس 

أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الاكاديمية والتعليم، عن فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الاخرى في كليات "الهندسة، إدارة الأعمال الدولية، الانسانيات، برامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات" للفصل الدراسي خريف 2021.



وأضاف ندا في بيان صادر عن الجامعة اليوم الإثنين، إن آخر موعد للتسجيل 16 أغسطس 2021، مشيرا إلى أنه جرى الإعلان عن مواعيد التقديم وامتحانات القبول على الموقع الرسمي للجامعة.



يشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية، هي جامعة حكومية تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي بشراكة مع دولة اليابان.

