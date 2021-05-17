مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجيستر الإعلام لدرجة الدكتوراة





رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالبة ماجيستر في الاعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراة في كلية الاعلام، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها في العام الدراسي ٢٠١٦٢٠١٧ لنيل درجة الدكتوراة، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها.



وثبت للمحكمة، أن الطَّاعِنةحصلت علي درجة الماچستير في علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الالكتروني بتقدير جيد جدا من كلية الاعلام جامعة القاهرة، وقد اعتمد من مجلس الجامعة طبقًا لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أي بالطريق الثاني للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلي الكلية للقيد والتسجيل في درجة الدكتوراه، دون ان تسبق هذا الطلب بإعدادرسالة في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة.



واذ صدر قرار مجلس كُليَّة الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استنادًا إلى أنها لم تقم بإعداد هذه الرسالة، ومن ثم فقد تخلف في شأنها شرط جوهرى للقيد في درجة الدكتوراه، فأن قراره يكون متفقًا وصحيح حكم القَانُون، مما ينتفي معه ركن الجدية، ويتعين بالتالي القضاء برفض طلب وقف التنفيذ.



ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قَانُون تنظيم الجامعات الصَّادِر بالقَانُون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وتعديلاتهما، أن قيد الطَّالب بالدراسات العُلْيَا يتم بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الْكُليَّة أو المعهد، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُلْيَا والبحوث، وأن تسجيل رسائل الماچستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العُلْيَا والبحوث بناءً علي طلب مجلس الْكُليَّة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وفوض القانون في المادة (197 ) منه اللائحة الداخلية لكل كلية في وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدَّرَجَاتِ والشهادات العلمية.



