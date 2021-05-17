من فرنسا.. رسالة من الرئيس السيسي بشأن العنف في فلسطين (فيديو)

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاعتداءات التي تشهدها فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "نتمنى أن العنف الموجود ينتهي، وتُحقن الدماء، ويعود الاستقرار إلى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية".



وأشار "السيسي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "فرانس 24"، إلى أن سقوط الضحايا ليس في مصلحة منطقتنا، مضيفا أن مصر تسعى إلى حل القضية الفلسطينية والذي بدوره سيعود بالنفع والاستقرار على المنطقة.



وأضاف أنه يجب أن يعود الهدوء، وتنتهي أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية بصورة عاجلة، مؤكدا أن مصر تبذل كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية، معلقا: "الأمل دائما موجود".

