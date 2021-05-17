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رفع الجلسة العامة لـ "الشيوخ" نصف ساعة بعد الموافقة على قانون الصكوك السيادية

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، لمدة نصف ساعة وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية؛ ومن المتوقع أن يعود رئيس المجلس لاستكمال مناقشة مواد القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى سعي الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد أيضًا من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها:


تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.


وتُعد الصكوك السيادية هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

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