نجلاء بدر لـ"الفجر الفني" :"بين السما والأرض" نهايته منطقية..وسعيدة بمشاركتي في "نسل الأغراب"

*ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير والتي تعتبرينها ماستر سين بالنسبة لك؟



*ألم تتخوفي من مقارنتك بالفنانة الراحلة هند رستم؟

*من وجهة نظرك ما سبب تعلق الجمهور بالمسلسل؟



*هل تدخلتي في اختيار اللوك الخاص بشخصية "دهب" التي قدمتيها في مسلسل "نسل الأغراب"؟



إطلاقاً، فاختيار ملابس الشخصية واللوك الخاص بها يعود للاستايلست مها بركة والمخرج محمد سامي، كما أنه صاحب فكرة تغميق بشرتي، وإضافة الوشم عليها، بالإضافة إلى أنه من طلب مني أن ارتدي حلقًا في أنفي، وأن أظهر بالشعر المُجدع الطويل.



*وما الصعوبات التي واجهتك خلاله؟



اللهجة الصعيدية كانت أصعب شئ واجهني خلاله ، لأنني لم أثحدثها من قبل، واستغرقت مني وقتًا طويلاً في تعلمها؛ لأنني كنت خائفة من نطقها بطريقة خاطئة، فكانت بالنسبة لي تجربة صعبة لكنني سُعدت بها كثيرًا.



*ماذا عن حقيقة وقوعك في خلافات مع الفنانة مي عمر؟



هذه شائعة لا أعرف مصدرها ولا الهدف منها، فأنا تعاونت معها مؤخرًا في مسلسل"لؤلؤ" الذي تم عرضه قبل "نسل الأغراب" بفترة وجيزة، كما أنني تعاونت معها العام الماضى في مسلسل "الفتوة"، ولم أعتقد أنّ محمد سامى كان من الممكن أن يُرشحني للمسلسل إذا كانت هناك خلافات بيني وبينها.



*وما الأقرب إلى قلبك شخصية "دهب" أم شخصية "ريهام صدقي"؟



الاثنان قريبان جدًا إلى قلبي، لكنني أحببت تجربتي في "بين السما والأرض" أكثر؛ لأنها شخصية جديدة عليّ، ولم أقدمها من قبل، كما أنه تضمن فكرة جديدة في التكنيك والتصوير وفي طريقة العرض، وهي تعتبر مجازفة من إسلام حافظ وماندو العدل، وأنا أرى أن مشاركتي فيه تعتبر حدثًا هامًا في تاريخي، فهو من الأعمال التي سأفخر دائمًا بمشاركتي فيها.



اللهجة الصعيدية كانت أصعب شئ واجهني خلاله ، لأنني لم أثحدثها من قبل، واستغرقت مني وقتًا طويلاً في تعلمها؛ لأنني كنت خائفة من نطقها بطريقة خاطئة، فكانت بالنسبة لي تجربة صعبة لكنني سُعدت بها كثيرًا.هذه شائعة لا أعرف مصدرها ولا الهدف منها، فأنا تعاونت معها مؤخرًا في مسلسل"لؤلؤ" الذي تم عرضه قبل "نسل الأغراب" بفترة وجيزة، كما أنني تعاونت معها العام الماضى في مسلسل "الفتوة"، ولم أعتقد أنّ محمد سامى كان من الممكن أن يُرشحني للمسلسل إذا كانت هناك خلافات بيني وبينها.الاثنان قريبان جدًا إلى قلبي، لكنني أحببت تجربتي في "بين السما والأرض" أكثر؛ لأنها شخصية جديدة عليّ، ولم أقدمها من قبل، كما أنه تضمن فكرة جديدة في التكنيك والتصوير وفي طريقة العرض، وهي تعتبر مجازفة من إسلام حافظ وماندو العدل، وأنا أرى أن مشاركتي فيه تعتبر حدثًا هامًا في تاريخي، فهو من الأعمال التي سأفخر دائمًا بمشاركتي فيها.

مشهد الاعتراف الذي تم عرضه في الحلقة الأخيرة؛ فكان مشهد صعب نفسيًا ودراميًا، وتدربنا عليه لمدة ثلاثة أيام، فهذا المشهد تطلب تركيز عالي نفسيًا؛ لأنه تم تصويره في جلسة واحدة لم نخرج خلالها من الأسانسير، فكان كل منا مذاكر دوره جيدًا، لكي يؤديه ببراعة، وحتى لا نضطر لإعادة تصويره مرة أخرى ، فهذا المشهد يُعتبر مباراة تمثيلية، وهي تجربة ممتعة تعلمت فيها أشياء كثيرة.إطلاقاً لأن المسلسل مواكبًا لعام ٢٠٢١، وهند رستم ليست موجودة حاليًا، كما أننا لم نسلط الأضواء على فكرة الممثلة الواحدة، بل تطرقنا لقضية أخرى، وهي الصراع بين الفنان المُتمسك بنجوميته ويرفض إعطاءه لأي فرصة للشباب، وأيضاً الفنانة التي تختصر الطريق لكي تصل لنجوميتها عن طريق زواجها من منتج أو مخرج لكي يُحقق أحلامها، وكل ما حدث داخل الأسانسير موجود في مجتمعنا.لمحاورته للواقع؛ لأنه أظهر أنه لا يوجد شخص مثالي، فلأحد خالي من الذنوب، فنحنوا لسنا ملائكة.