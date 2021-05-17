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الري: تنفيذ 45 إزالة جديدة اليوم في 3 محافظات
الإثنين 17/مايو/2021 - 02:41 م
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري اليوم الاثنين عن تنفيذ 45 إزالة للتعديات على أملاك ري خلال حملات موسعة فى العديد من محافظات الجمهورية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الإزالات شملت محافظات " الدقهلية - دمياط - الغربية " مؤكدة أنه بذلك أصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 61888 إزالة.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري، أطلقت حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ علي نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الإزالات شملت محافظات " الدقهلية - دمياط - الغربية " مؤكدة أنه بذلك أصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 61888 إزالة.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري، أطلقت حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ علي نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.
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