بدء وصول رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية يعملون على تسخير كل الإمكانيات لدعم الأشقاء في السودان، حيث أن المرحلة التي يمر بها السودان تتطلب تكاتفنا معها.

وأشار "معيط"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر دعمت طلب السودان في صندوق النقد الدولي بإسقاط أعباء الديون من خلال الاحتياطات المخصصة للتعامل مع الديون، حيث أن مصر لها نصيب في هذه الاحتياطات.

وأضاف أنه توجه للسودان قبيل شهر رمضان لبحث سبل دعمها، والمشروعات المشتركة بين البلدين، منوها بأنه التقى مع كل وزراء المجموعة الاقتصادية في السودان، واتفقوا على نقل الخبرات المصرية في الإصلاح الاقتصادي إلى السودان، كما اتفق وزير النقل المصري على مجموعة من المشروعات المشتركة مع السودان لتيسير حركة التجارة والنقل بين البلدين.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حرص على المشاركة شخصيا في مؤتمر دعم السودان، حيث يمر السودان بمرحلة مهمة والمجتمع الدولي يجب أن يكون متفهم لهذا، متمنيا للسودان أن تعبر هذه المرحلة، قائلا: "دائما سيجدوننا داعمين لهم وفي ضهرهم

