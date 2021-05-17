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سعد الصغير يتذكر الفنانة الراحلة وردة الجزائرية بكلمات مؤثرة

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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نشر المطرب سعد الصغير صوره له مع الفنانة الراحلة وردة في ذكرى وفاتها وذلك عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"

وعلق سعد الصغير على الصورة قائلاً:" الست الجميلة اللي دايما هفضل أقول من أحسن الحاجات اللي حصلت في حياتي ومشواري معاً أنا والفنانة الجميلة ورده في مسلسل واحد ومش هنسى المساعدة اللي كانت دايما منها في شغلي وكل شئ وعزومتها الكبيرة في بيتها ربنا يرحمك يارب". 

واختتم سعد الصغير كلامه قائلاً:" اليوم هو الاثنين 17 مايو ذكزي وفاة المطربة الكبيرة وردة الجزائرية التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم2012". 


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