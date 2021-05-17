"العشرة بتحكم الواحد".. أحمد السقا يُعلن الصلح مع مها أحمد

أعلن الفنان أحمد السقا عن تصالحه مع الفنانة مها أحمد، بعدما قامت بمهاجمته مؤخرًا ووصفته بكلمة "ندل" لتخليه عنها، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب أحمد السقا منشورًا قال فيه :"العشرة بتحكم الواحد، و العيش والملح عقد، وعفى الله عن ما سلف يا أختي العزيزة مها".



وفي سياق آخر، شارك أحمد السقا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلي.