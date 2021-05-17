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فيلم " احمد نوتردام" يتصدر ايرادات عيد الفطر بمليون و802 ألف

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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فيلم احمد نوتردام يتصدر ايرادات عيد الفطر بمليون و802 ألف
بلغت إيرادات فيلم "احمد نوتردام" للفنان رامز جلال أمس الاحد، مليون و802 ألف متفوقًا علي فيلم " ديدو" لكريم فهمي، و"ثانية واحدة" للفنانة دينا الشربيني.

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال وغادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.

ويجسد رامز جلال خلال الأحداث شخصية صحفي يقابل المشكلات ويحاول مواجهتها بطريقة ما، وتجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون معه للتحايل على هذه المشكلات. 

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