فيلم " احمد نوتردام" يتصدر ايرادات عيد الفطر بمليون و802 ألف





ويجسد رامز جلال خلال الأحداث شخصية صحفي يقابل المشكلات ويحاول مواجهتها بطريقة ما، وتجسد غادة عادل، شخصية طبيبة، تحاول التعاون معه للتحايل على هذه المشكلات.

بلغت إيرادات فيلم "احمد نوتردام" للفنان رامز جلال أمس الاحد، مليون و802 ألف متفوقًا علي فيلم " ديدو" لكريم فهمي، و"ثانية واحدة" للفنانة دينا الشربيني.فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال وغادة عادل كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.