Advertisements

جربي وصفات البابونج للحصول على شعر صحي ولامع وبشرة مشرقة

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
Advertisements
يعتبر البابونج من الأعشاب الطبيعية ذات الرائحة العطرة الجذابة، بجانب العديد من فوائده الجمالية المذهلة، وللحفاظ على صحة وجمال البشرة إليكم التالي:

1. تفتيح الشعر
- وضع ملعقة من البابونج في لتر من الماء، وضعيه على النار لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو كالمعتاد، واغسليه بمحلول البابونج.

2. الاسترخاء
قومي بملء حوض الاستحمام الخاص بك بالماء الدافئ مع إضافة البابونج إلى الماء، والاسترخاء فيه لبعض الوقت، فالبابونج يعمل على تهدئة الجسم، والشعور بالراحة، بالإضافة إلى رائحته المنعشة.


3. بشرة ناعمة
- قومي بنقع كوب من البابونج المجفف في كوب من الحليب الدافئ، واتركيه لمدة ست ساعات.
- صفي الحليب للتخلص من البابونج، ثم أضيفي إلى الحليب 8 ملاعق من القمح.
- امزجيهما معاً جيداً، ثم قومي بوضع المزيج على بشرتك، وستحصلين على بشرة ناعمة كالحرير.
- كما يمكنك وضع الكمية في الثلاجة لمدة أسبوع، واستخدامها باستمرار.

أخبار تهمك

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 20 ساعة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يصل إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع نظيره الفرنسي

منذ ساعتين

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله