جربي وصفات البابونج للحصول على شعر صحي ولامع وبشرة مشرقة

يعتبر البابونج من الأعشاب الطبيعية ذات الرائحة العطرة الجذابة، بجانب العديد من فوائده الجمالية المذهلة، وللحفاظ على صحة وجمال البشرة إليكم التالي:





1. تفتيح الشعر

- وضع ملعقة من البابونج في لتر من الماء، وضعيه على النار لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو كالمعتاد، واغسليه بمحلول البابونج.





2. الاسترخاء

قومي بملء حوض الاستحمام الخاص بك بالماء الدافئ مع إضافة البابونج إلى الماء، والاسترخاء فيه لبعض الوقت، فالبابونج يعمل على تهدئة الجسم، والشعور بالراحة، بالإضافة إلى رائحته المنعشة.









3. بشرة ناعمة

- قومي بنقع كوب من البابونج المجفف في كوب من الحليب الدافئ، واتركيه لمدة ست ساعات.

- صفي الحليب للتخلص من البابونج، ثم أضيفي إلى الحليب 8 ملاعق من القمح.

- امزجيهما معاً جيداً، ثم قومي بوضع المزيج على بشرتك، وستحصلين على بشرة ناعمة كالحرير.