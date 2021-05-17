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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 17-5- 2021

الإثنين 17/مايو/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 17-5-2021


تعرف على الدولار اليوم الاثنين 17-5-2021 في أول يوم عمل للبنوك

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين17-5-2021 مقابل الجنيع المصري في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية.. التفاصيل من هنا


أسعار العملات اليوم الاثنين 17-5-2021 خلال تعاملات البنوك الصباحية

استقرت اسعار العملات اليوم الاثنين 17-5-2021، خلال تعاملات البنوك الصباحية أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.91 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.94 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
 
تراجع واردات مصر من اللحوم خلال فبراير الماضي

حققت الواردات المصرية من اللحوم تراجعا ملحوظا خلال شهر فبراير الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمتها 127 مليون دولار، بينما كانت 143.9 مليون دولار في شهر فبراير عام 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 11.7%.. التفاصيل من هنا
 

214.3 مليون دولار واردات البترول المصرية خلال فبراير الماضي

سجلت الواردات المصرية من البترول الخام تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية ساهم في خفض الواردات في شهر فبراير الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 214.3 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 548.7 مليون دولار في شهر فبراير عام 2020، بتراجع بلغت نسبته نحو 61%.. التفاصيل من هنا
 

وزير المالية: إجراء 13.5 مليون معاملة عبر نقاط التحصيل الإلكترونى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في مايو ٢٠١٩ وحتى مارس الماضي، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة تمضى بخطى ثابتة على نحو يُسهم فى التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، والاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية.. التفاصيل من هنا


تخصيص 17 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة لأنشطة صناعية وتجارية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.. التفاصيل من هنا

جهازا مدينتي بدر والشروق ينفذان حملتين لإزالة مخالفات البناء

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفة بناء بالحي الثالث، ومخالفة تغيير نشاط بالحي الثاني، وذلك بالتنسيق بين إدارات الأحياء والأمن والحركة  بالجهاز.. التفاصيل من هنا

وزيرة التعاون الدولي: مصر تمضي قدمًا في جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الإفتراضية التي نظمتها شركة سيمنز الشرق الأوسط حول أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في الشرق الأوسط عقب جائحة كورونا، ودور القطاع الخاص.. التفاصيل من هنا

ارتفاع سعر الذهب المحلي وعيار 21 يصعد 3 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-5-2021 خلال منتصف التعاملات الصباحية ليقترب سعر جرام عيار 21 من مستوى  800 جنيه للجرام.. التفاصيل من هنا
 
بالمجان.. اتحاد الصناعات و"الصحة" يتفقان على تطعيم العمال ضد كورونا

قال اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدي، إن الاتحاد اتفق مع وزارة الصحة في تطعيم جميع العاملين بالمصانع بالقاح كورونا مجانا وبدون اي مقابل.. التفاصيل من هنا

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