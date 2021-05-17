التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في ختام أول جلسة بعد عيد الفطر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر المبارك علي تباين بأداء المؤشرات ، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة تحت ضغوط بيعية علي التجارى الدولى والذي تراجع بنسبة 3.9% بعد دخول فورى لمؤشر مورجان ستانلى للأسهم الكبيرة.





وخسر رأس المال السوقي 527 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 671.624 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10674 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، , ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة.







