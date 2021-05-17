جربي تحضير عصير الفراولة بالموز

نقدم لك في السطور التالية طريقة تحضير عصير الفراولة بالموز قدميه لأفراد اسرتك، للحصول على عصير صحي وله لعديد من الفوائد:





مقادير عصير الفراولة

- الفراولة : 500 غراماً

- الموز : 250 غراماً (حجم كبير، مقطّع إلى شرائح)

- عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

- حليب : كوبان ونصف

- سكر : ربع كوب





طريقة تحضير مقادير عصير الفراولة

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي عصير الليمون الحامض والحليب.

قطّعي الفراولة إلى مكعبات وأضيفيها إلى المزيج.

زيدي شرائح الموز، واخلطي المكونات حتى يتجانس المزيج.

وزّعي السكر داخل أكواب التقديم، وأضيفي مزيج العصير.