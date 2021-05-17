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الاتحاد الأوروبي يوافق على هدنة جزئية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
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 وافق الاتحاد الأوروبي على هدنة جزئية مع أمريكا في النزاع الخاص بالرسوم الجمركية على المعادن التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع شروع الجانبين في مناقشات بشأن الطاقة الإنتاجية المفرطة للصلب والألومنيوم عالميا.

وقالت المفوضية الأوروبية اليوم إنها ستعلق زيادة مقترحة لرسوم فرضتها ردا على الرسوم الأمريكية كانت ستشمل عددا من المنتجات من أحمر الشفاه إلى الأحذية الرياضية وتزيد الرسوم على الويسكي والدراجات النارية والقوارب البخارية الأمريكية لمثليها إلى 50%.

وقالت بروكسل وواشنطن في بيان مشترك إن بإمكانهما كحليفين دعم المعايير العالية ومعالجة المخاوف المشتركة "ومحاسبة دول مثل الصين تدعم سياسات مشوهة للتجارة". تهدف المناقشات إلى إيجاد حلول واتخاذ التدابير التجارية المناسبة بنهاية العام.

وستبقي أمريكا على رسومها البالغة 25% على الصلب و 10% على الألومنيوم والمطبقة أيضا على الواردات من الصين والهند وروسيا وتركيا والنرويج وسويسرا. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن تعليق الرسوم المزمعة من جانب الاتحاد الأوروبي سيسري لما لا يزيد على ستة أشهر.

وكانت إدارة ترامب تذرعت باعتبارات الأمن القومي عندما فرضت الرسوم الجمركية على واردات المعادن لكن الاتحاد الأوروبي ينفي أن تشكل صادراته خطرا أمنيا وقد رد بفرض رسوم على منتجات أمريكية قيمتها 2.8 مليار يورو تشمل الدراجات النارية والويسكي وعصير البرتقال. وستظل تلك الرسوم سارية هي الأخرى.


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