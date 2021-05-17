نقيب المحامين يكلف فاطمة الزهراء بالحضور في قضية قتل حسين خضر بقطور

كلف رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، وعضو لجنة الحريات، بالحضور عن نقابة المحامين مع المدعي بالحق المدني عن قتل المرحوم حسين السيد رمضان خضر المحامي.



ومن المقرر أن تكون أمام محكمة جنايات المحلة جلسة 1852021 وما قد يتلوها، وذلك في القضية رقم 42672021 جنايات مركز قطور، المقيدة برقم 2992021 كلى شرق طنطا.



وكانت كثفت وحدة مباحث مركز قطور بمحافظة الغربية تحت إشراف اللواء محمد عمران، مدير المباحث الجنائية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة محامى يدعى "حسين خضر" مقيم بقرية نشيل التابعة لمركز قطور، متفحمة وموثقة بالحبال داخل سيارته.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالاستعلام عن السيارة تبين أنها لشخص يدعي"حسين خضر" محامي، تم التعرف على الجثة المتفحمة داخل السيارة، ونقلها للعرض على الطب الشرعي وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري استكمال التحقيقات وتسعى المباحث للتوصل للجناة في أقرب وقت.