حسني يعود من إيطاليا ويشيد بإنجاز الرماية في بطولة كأس العالم

عاد إلى القاهرة اللواء حازم حسنى رئيس إتحاد الرماية قادما من ايطاليا على ان تصل بعثة منتخب الرماية التى شاركت في بطولة كأس العالم بإيطاليا خلال ساعات .





وحرصت روابط الرياضية المسوق الحصري للإتحاد على استقبال اللواء حازم حسنى في مطار القاهرة عن طريق الدكتور حاتم كمال مدير الرعاية والاحداث بروابط الرياضية





وحققت بعثة منتخب مصر ميداليتين عن طريق عزمى محيلبة الذي فاز بالذهبية بينما حقق عبد العزيز محيلبة الميدالية البرونزية.





ومن جانبه اعرب اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد بإنجاز المنتخب مقدما شكره للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية ولمسئولو البنك الاهلي المصري الراعي الرسمي للإتحاد على الدعم الكامل لإتحاد الرماية.



