هيثم شاكر يطلق أغنيته الجديدة "واقف علي تكة" خلال ساعات





تستعد شرقي برودكشن للإنتاج الغنائي والفني لإطلاق أحدث إنتاجاته، أغنية "واقف علي تكة" للمطرب "هيثم شاكر" خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد تعاونهما في "الأعذار كذابة" والتي لاقت رواجًا ونجاحًا هائلًا عبر اليوتيوب.



الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.



من الجدير بالذكر أن "شرقي برودكشن" تستعد لإطلاق ٣ أغاني جدد علي طريقة السينجل عبر قناتها الرسمية علي يوتيوب خلال الأيام القليلة القادمة.



كما أنها لم تكشف حتي الآن عن تفاصيل تلك الأغاني ولكنها للنجوم، أحمد شيبه، لؤي، وأدهم سليمان.



يذكر أن شرقي برودكشن لمالكها محسن أحمد، والذي قدم عدد من الأغاني من أشهرها "أشرب شاي" للفنان حمادة هلال، وألبوم ياسمين نيازي الذي حقق نسب مشاهدة عالية عبر اليوتيوب.



كما حصل مؤخرًا علي حقوق ملكية شركتي "آربيكا" و"طرب برودكشن"، وامتلك حقوق نشر وإذاعة أكثر من ٢٨ فيلم منهم "الشوق" لروبي، "٣٦٥ يوم سعادة" لأحمد عز ودنيا سمير غانم، و"الثلاثة يستغلونها" لياسمين عبد العزيز.