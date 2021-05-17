Advertisements

بتكوين تهبط إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
Advertisements
تراجعت بتكوين إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم، إذ باع المستثمرون العملات المشفرة في أعقاب تلميح رئيس تسلا إيلون ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن شركة صناعة السيارات تدرس أو ربما باعت بالفعل بعض حيازاتها من بتكوين.

كان ماسك داعما لأسواق العملات المشفرة بحماسه لهذه الفئة من الأصول، لكنه تسبب مؤخرا في اضطراب التعاملات بعد أن بدا وكأنه سحب دعمه من بتكوين لصالح دوجكوين التي كانت مزحة يوما ما. وبدأت التقلبات في إثارة الرعب حتى لدى المتعاملين الذين لديهم استعداد لأي صعوبات.

وبحسب (رويترز) هبطت بتكوين بأكثر من تسعة بالمئة اليوم إلى ما يصل إلى 42 ألفا و185 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ الثامن من فبراير، في حين ازدادت إثريوم، المرتبطة بسلسلة إثريوم للكتل، انخفاضا لتبلغ إلى ما يصل إلى 3123.94 دولار. ونزلت دوجكوين بما يقرب من سبعة بالمئة إلى 0.48 دولار.

والعملات الثلاثة جميعها أقل بكثير من أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة.

كان ماسك قد قال يوم الأربعاء إن تسلا ستتوقف عن قبول بتكوين وسيلة للدفع بسبب المخاوف البيئية بشأن الطاقة المستخدمة في إجراء العمليات المرتبطة بها. وإمعانا في هذا القرار، أشار أمس إلى أن تسلا ربما باعت حيازاتها منها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تراجع بيتكوين اليوم بينكوين اسعار البيتكوين

أخبار تهمك

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

"العشرة بتحكم الواحد".. أحمد السقا يُعلن الصلح مع مها أحمد

منذ ساعة و 12 دقيقة

برشلونة يقترب من حسم ضم هذا الثنائي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ يوم

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ نصف ساعة

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعتين

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

عاجل.. سيراميكا كليوباترا يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

البيتكوين تصل إلى مستوى مرتفع اليوم الجمعة

البتكوين تستقر قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء

هبوط جماعي للعملات الرقمية "بتكوين و الريبل و إثريوم"

إيلون ماسك يدعو للاستثمار في البيتكوين بعد انخفاض اسعار الفائدة

إيلون ماسك يهاجم العملات المشفرة بعد خسائر فادحة

الدولار يهبط لأدنى مستوى في 8 أسابيع

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

12:01 م

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:31 ص

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

03:01 م

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله