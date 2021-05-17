حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 33 درجة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد الطقس غدا الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



