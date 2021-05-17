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نمو الناتج الصناعي للصين خلال أبريل الماضي بنسبة 9.8%

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم نمو الناتج الصناعي للصين خلال أبريل الماضي بنسبة 9.8%  سنويا، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بعد نموه بنسبة 14.1% سنويا خلال مارس الماضي.

وأشار مكتب الإحصاء إلى نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الشهر الماضي بنسبة 19.9% سنويا في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بنسبة 19% فقط، بعد نموه بمعدل 25.6% خلال مارس الماضي.

وزادت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 7.7% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 24.9% بعد نموها بمعدل 34.2% سنويا خلال مارس الماضي.

من ناحية أخرى تراجع معدل البطالة في الصين  إلى 5.1% خلال أبريل الماضي مقابل 5.3% خلال مارس الماضي.

ووفقا للألمانية ارتفعت أسعار المساكن في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 4.8% بعد ارتفاعها بنسبة 4.6% خلال الشهر السابق.

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