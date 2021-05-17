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الفجر يهنئ الزميل محمد حسانين والآنسه شيماء حسن يحتفلان بحفل خطوبتهم

الإثنين 17/مايو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فى حفل عائلى بهيج ومجموعه من الأهل والأحباب وأقارب العروسين احتفل الزميل محمد حسانين مراسل برنامج "نمبر 1" بقناة النهار بخطوبته على المهندسه شيماء حسن ابنة الأستاذ حسن إسماعيل الموظف بشبكة مياه فاقوس 

وقد أقيم حفل الخطوبه بمنزل العروسه بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقيه وسط احتفال الأهل والأقارب والأصدقاء

وبهذه المناسبه تتقدم أسرة الفجر الرياضى بخالص التهانى للعروسين وأسرتهما
الفجر يهنئ الزميل محمد حسانين والآنسه شيماء حسن يحتفلان بحفل خطوبتهم
الفجر يهنئ الزميل محمد حسانين والآنسه شيماء حسن يحتفلان بحفل خطوبتهم
الفجر يهنئ الزميل محمد حسانين والآنسه شيماء حسن يحتفلان بحفل خطوبتهم
الفجر يهنئ الزميل محمد حسانين والآنسه شيماء حسن يحتفلان بحفل خطوبتهم
الفجر يهنئ الزميل محمد حسانين والآنسه شيماء حسن يحتفلان بحفل خطوبتهم
الفجر يهنئ الزميل محمد حسانين والآنسه شيماء حسن يحتفلان بحفل خطوبتهم
الفجر يهنئ الزميل محمد حسانين والآنسه شيماء حسن يحتفلان بحفل خطوبتهم
الفجر يهنئ الزميل محمد حسانين والآنسه شيماء حسن يحتفلان بحفل خطوبتهم

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